



Есть ли у БРИКС возможность ослабить влияние США на мировой арене

Президент Ирана Эбрагим Раиси заявил на саммите группы стран БРИКС, что Тегеран полон решимости помочь государствам-членам отказаться от доллара США в своих экономических отношениях.



Раиси произносил свою речь в Йоханнесбурге, Южная Африка, всего через день после того, как БРИКС, в настоящее время образованный Бразилией, Россией, Индией и Китаем, разослал приглашения Ирану, Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам, Египту, Эфиопии и Аргентине стать новой страной-членом по состоянию на 2024 год.



«Иран решительно поддерживает усилия БРИКС по дедолларизации… использования национальных валют и укреплению механизмов блока для платежей и финансового взаимодействия», — сказал Раиси в комментариях, переданных в прямом эфире иранского государственного телевидения в четверг.



Раиси заявил на саммите, что включение Исламской Республики будет связано с «историческими» выгодами. Иранское руководство рассматривает вызов БРИКС традиционному экономическому порядку как возможность ослабить влияние США на мировой арене.



Поэтому Раиси использовал кулуары саммита в Йоханнесбурге, чтобы обсудить эту идею с лидерами-единомышленниками. На встрече со своим китайским коллегой Си Цзиньпином иранский президент заявил, что с добавлением Тегерана в группу БРИКС станет более способным противостоять «американскому одностороннему подходу».



По возвращении в Тегеран Раиси с гордым видом заявил журналистам: «Наше членство в БРИКС не было случайным явлением. Это была политика, проводимая правительством».



Вторя ему, его пылкие сторонники празднуют восхождение к власти и используют его как возможность принять участие в партизанских битвах и доказать неправоту бывшего умеренного президента Хасана Рухани. По их мнению, администрация Рухани преследовала мираж, стремясь к отношениям с Западом и желая получить экономические выгоды от иранской ядерной сделки 2015 года, от которой отказались Соединенные Штаты.