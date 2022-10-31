



Детали западного производства обнаружены в иранских БПЛА, поставляемых в Россию

Украинские следователи обнаружили, что иранские беспилотники, поставляемые российским силам, воюющим на Украине, содержат детали, произведенные в США, Европе и Азии.

Согласно сообщению, опубликованному в Wall Street Journal, следователи обнаружили, что беспилотники, сбитые украинскими военными, содержали элементы западного оборудования, которые направляют и приводят в действие эти дроны.



Эксперты по оружию сообщили газете, что иранские инженеры, вероятно, смогли собрать и скопировать части сбитых американских и израильских беспилотников для использования в своих собственных беспилотниках.



Однако некоторые детали, найденные на российско-украинском театре военных действий, были напрямую связаны с американскими компаниями, по крайней мере одна из которых сообщила WSJ, что сейчас занимается расследованием сообщений.



Беспилотник иранского производства Shahed-136 стал основным оружием российских сил, которые использовали эту модель для ударов по украинским городам, несмотря на отрицание их использования как Тегераном, так и Москвой.



При этом, западные правительства и спецслужбы заявляют, что у них есть доказательства поставок дронов, а также обмен информацией между российскими и иранскими военными о том, как управлять беспилотниками.



Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский пообещал в продолжать нейтрализовать последствия ударов российских беспилотников.

«Вместе мы обязательно подрежем крылья всем металлическим монстрам, сколько бы их ни было и откуда бы они ни летели в сторону Украины.



Вражеские самолеты будут падать. Вражеские вертолеты будут падать. «Шахеды» падут. Не падет только украинский народ». -заявил он.