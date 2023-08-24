



15-й ежегодный саммит БРИКС стал историческим

Саудовская Аравия, Иран, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопия и Аргентина были приглашены присоединиться к группе крупнейших развивающихся стран БРИКС, поскольку блок, рассматриваемый как альтернатива западному мировому порядку, усиливает свое влияние.



БРИКС в настоящее время включает Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку, которая на этой неделе проводит саммит группы в Йоханнесбурге. На эту группу уже приходится около 40% населения мира и четверть мирового валового внутреннего продукта.



Президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил новых членов в четверг, в последний день саммита.



«БРИКС — это разнообразная группа стран. Это равное партнерство стран, которые имеют разные взгляды, но имеют общее видение лучшего мира», — написал он в Twitter, социальной сети, ныне известной как X.



«Как пять членов БРИКС, мы достигли договоренности о руководящих принципах, стандартах, критериях и процедурах процесса расширения #BRICS», — добавил Рамафоса, прежде чем объявить о новых странах.



Председатель КНР Си Цзиньпин назвал это расширение «историческим».



«Расширение также является новой отправной точкой для сотрудничества БРИКС. Оно придаст новый импульс механизму сотрудничества БРИКС и еще больше укрепит силу мира и развития во всем мире», — добавил он.



Премьер-министр Индии Нарендра Моди написал на X: «Индия всегда поддерживала расширение БРИКС. Индия всегда считала, что добавление новых членов укрепит БРИКС как организацию».



Новые участники официально присоединятся к группе 1 января 2024 года.

Новый банк развития со штаб-квартирой в Шанхае, или так называемый «банк БРИКС», уже признал ОАЭ и Египет в качестве акционеров. Саудовская Аравия и Алжир также выразили заинтересованность в том, чтобы стать акционерами.



Расширение может облегчить присоединение других стран к группе, и, по словам южноафриканских официальных лиц, более 40 стран выразили заинтересованность во вступлении в БРИКС, а 22 официально подали заявки на вступление в блок.