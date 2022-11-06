



Нетаниягу – главе ШАС: Выберите любое министерство, какое хотите

Глава “Ликуд” Биньямин Нетаниягу, который, как ожидается, станет премьер-министром, предложил главе ШАС Арье Дери выбрать для себя любое министерство.



По словам 12 канала, Дери получил сообщение от Нетаниягу, что он может “выбрать любое министерство, которое хочет, в том числе и министерство финансов”.



В прошлом месяце лидер “Религиозного сионизма” Бецалель Смотрич сказал: “Если мы получим 15 или 16 мандатов, обязательно будет правое правительство. Мы сможем занять ключевые посты. Оборона, финансы, транспорт и правосудие. Наша партия получит три, четыре или пять министерских портфелей”.



Ожидается, что возникнет конфликт по поводу того, какая сторона получит министерство по делам религий. И “Религиозный сионизм”, и “Оцма-Йехудит”, скорее всего, потребуют министерство по делам религий, которое в течение многих лет контролировалось ШАС.