



Ганц: победившие на праймериз в Ликуде - символы разрушения верховенства закона

Лидер партии "Кахоль-Лаван" Бени Ганц озвучил свою точку зрения на праймериз в партии "Ликуд".



Ганц заявил: "Мы стоим перед лицом выборов, главными темами которых станут стабильность и государственность. Стабильности - потому что бесконечный цикл выборов наносит ущерб безопасности и экономики Израиля. Кроме безумной растраты денежных средств, они провоцируют споры и волны ненависти.



И государственность - потому что в прошлом году в результате трудной битвы сдерживания нам удалось остановить этот дискурс ненависти. Но наверное, мы сделали недостаточно. Нет необходимости повторяться о заявлениях и реальных действиях людей, возглавивших нынешний список "Ликуда", те вещи, которые стали символом того, как будет растоптан принцип верховенства закона”.