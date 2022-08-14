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Ганц: победившие на праймериз в Ликуде - символы разрушения верховенства закона
14.08.2022 14:18 Александр Юзовский

Ганц: победившие на праймериз в Ликуде - символы разрушения верховенства закона

Лидер партии "Кахоль-Лаван"  Бени Ганц озвучил свою точку зрения на праймериз в партии "Ликуд".

Ганц заявил: "Мы стоим перед лицом выборов, главными темами которых станут стабильность и государственность. Стабильности - потому что бесконечный цикл выборов наносит ущерб безопасности и экономики Израиля. Кроме безумной растраты денежных средств, они провоцируют споры и волны ненависти.

И государственность - потому что в прошлом году в результате трудной битвы сдерживания нам удалось остановить этот дискурс ненависти. Но наверное, мы сделали недостаточно. Нет необходимости повторяться о заявлениях и реальных действиях людей, возглавивших нынешний список "Ликуда", те вещи, которые стали символом того, как будет растоптан принцип верховенства закона”.

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