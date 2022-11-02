



"А-Махане а-мамлахти": мы не будем частью правительства экстремистов

Тройка лидеров партии "А-Махане а-мамлахти" Бенни Ганц, Гидеон Саар и Гади Айзенкот заявляют, что не будут вступать в коалиционные переговоры с Биньямином Нетаниягу и перейдут в оппозицию.



"Государство Израиль столкнется со многими серьезными проблемами, имея правительство, зависящее от экстремистов", — говорится в совместном заявлении лидеров партии, в котором вероятно имеется в виду крайне правая партия "Религиозный сионизм", которая, похоже, станет третьей по величине партией в Кнессете.



"Мы решили продолжить попытки сделать лагерь "А-Махане а-мамлахти" крупной организацией в центре политической карты. Мы принимаем решение избирателей и после формирования правительства останемся ответственной оппозицией", — говорится в заявлении.



Заявление прозвучало на фоне предположений, что Нетаниягу, который, похоже, движется к громкой победе, может попытаться ввести в свое правительство "А-Махане а-мамлахти", чтобы уравновесить ультраправые элементы.

