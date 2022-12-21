



Зимбабве вводит запрет на экспорт необработанного лития

Зимбабве ввела запрет на экспорт необработанного лития, согласно правительственному уведомлению, в попытке остановить старателей-кустарей, которые, по словам правительства, вывозят минерал за границу.



Эта южноафриканская страна обладает одними из крупнейших в мире запасов твердого лития, жизненно важного минерала для производства экологически чистых энергетических технологий.



"Никакие литийсодержащие руды или необогащенный литий не должны экспортироваться из Зимбабве в другую страну", — говорится в постановлении, опубликованном в правительственном уведомлении, выпущенном министром горнодобывающей промышленности Уинстоном Читандо.



В уведомлении говорится, что запрет не распространяется на экспорт литиевых концентратов, которые планируют производить все основные производители лития в стране.



Китайские гиганты Zhejiang Huayou Cobalt, Sinomine Resource Group и Chengxin Lithium Group за последний год приобрели литиевые рудники и проекты общей стоимостью 678 миллионов долларов в Зимбабве и находятся на разных стадиях. разработки шахт и перерабатывающих заводов, что позволит им вывозить из страны переработанный литий, на который ограничения не накладывались.



Президент Эммерсон Мнангагва ранее заявлял, что запрет коснется орд горняков-кустарей, которых привлекли высокие цены на минерал и которые используют заброшенные шахты, чтобы добывать литийсодержащие породы, и вывозят литий-сырец через соседние страны.

