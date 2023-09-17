



Жара, потопы и ураганы – аэропорты реагируют на изменения климата реконструкцией

Аэропорты по всему миру перемещают чувствительное электрооборудование на крыши, чтобы защитить его от наводнения, укрепляют взлетно-посадочные полосы, чтобы выдерживать экстремальные перепады температур, и усиливают кондиционирование воздуха, поскольку изменение климата усложняет работу критически важной инфраструктуры.



В Нью-Йорке реконструкция международного аэропорта имени Джона Ф. Кеннеди стоимостью 19 миллиардов долларов включает подготовку к более экстремальным погодным явлениям, таким как ураганы и наводнения. На севере Аляски таяние вечной мерзлоты требует укрепления взлетно-посадочных полос, в то время как в Европе подрядчики изучают строительные материалы, которые позволят взлетно-посадочным полосам выдерживать экстремальную жару, или перепроектируют здания с учетом жаркого лета.



"Воздействие изменения климата всех нас поставило на колени", — сказал Рик Коттон, исполнительный директор портового управления Нью-Йорка и Нью-Джерси, которому принадлежит аэропорт Кеннеди, а также меньшие аэропорты Ла-Гуардия и Ньюарк.



Хотя авиационная отрасль пообещала достичь нулевых выбросов углекислого газа к 2050 году, более суровые погодные условия уже вынуждают переосмыслить критически важную инфраструктуру в аэропортах и ​​аэродромах по всему миру. Согласно отчету по управлению климатическими рисками, опубликованному в 2021 году Университетом Ньюкасла и Центром исследований изменения климата Тиндаля в Великобритании, только повышение уровня моря означает, что аэропортам, возможно, придется потратить 57 миллиардов долларов для поддержания текущего уровня риска к концу века.



Периоды аномальной жары этим летом в США, Европе и Азии заставили работать на пределе возможностей системы охлаждения воздуха в аэропортах, которые имеют решающее значение не только для обеспечения комфорта пассажиров, но и для предотвращения перегрева критически важных электронных систем.



Из-за внезапных ливней в августе самолеты во Франкфурте, самом загруженном аэропорту Германии, выглядели так, как будто они находятся посреди озера, а прошлогодняя жара в Великобритании привела к деформации взлетно-посадочной полосы лондонского аэропорта Лутон.

Взлетно-посадочные полосы строят из разных смесей асфальта в зависимости от климата региона. Покрытие взлетных полос в Дубае, например, выдерживает более высокие температуры, чем состав, который используется для строительства в Великобритании.По словам Коттона, администрация аэропортов штата Нью-Йорк реконструирует аэропорты, которые находятся в зоне риска наводнений, включая перенос электрических подстанций на крыши зданий. Коттон сказал, что администрация находится в состоянии "высокой готовности" в отношении угроз изменения климата и извлекла уроки из урагана "Сэнди" в 2012 году, который заставил воду перелиться через дамбу в Ла-Гуардии, разрушив электронное оборудование на земле и затопив аэродром."Мы спроектировали терминал таким образом, чтобы критически важная инфраструктура была защищена в случае наводнения из-за повышения уровня моря или штормов, и мы добавили развертываемые барьеры от наводнений в качестве дополнительной меры предосторожности", — сказала Хелена Уильямс, генеральный директор JFK Millennium Partners, которая возглавляет реконструкцию Терминала 6 аэропорта стоимостью 4,9 миллиарда долларов.В ледяном климате Аляски аэропорты и другая жизненно важная инфраструктура построены на вечной мерзлоте. Но с повышением температуры некоторые слои вечной мерзлоты оттаяли, повредив дороги и взлетно-посадочные полосы. Министерство транспорта Аляски помогает аэродромам устанавливать изоляцию в земле для термической защиты вечной мерзлоты, а также выравнивать склоны насыпей для стабилизации взлетно-посадочных полос.В Европе амстердамский аэропорт Схипхол уже обновил покрытие взлетно-посадочных полосы, сделав их немного выпуклыми, чтобы обеспечить правильный сток воды при усилении осадков. Схипхол также работает над системой водоотведения, которая сможет справиться с увеличением количества осадков в будущем.В аэропорту также создают затененные зоны вдоль пешеходных и велосипедных маршрутов, улучшают вентиляцию, сажают деревья и проектируют термостойкие поверхности, чтобы здания и окружающая городская территория не перегревались.Более высокие температуры даже влияют на законы физики, лежащие в основе самого полета. Из-за жары воздух становится менее плотным, что приводит к снижению подъемной силы крыльев и мощности двигателей. Это, в свою очередь, может потребовать более длинных взлетно-посадочных полос, чтобы у самолета был запас для длинного "разбега". Если этого не сделать, авиакомпании должны будут сократить количество пассажиров, чтобы снизить вес, что приведет к падению доходов или заметному росту цен на авиаперелеты.