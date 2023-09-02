



За месяц иностранные инвесторы вывели с китайского рынка $12,4 млрд, - СМИ

В августе иностранные инвесторы вывели с китайского рынка акций почти 90 миллиардов юаней (12,4 миллиарда долларов).



Об этом сообщило издание Financial Times, ссылая на данные с бирж.



Чистый отток с бирж Шанхая и Шэнчжэня в августе стал самым высоким с момента запуска программы в 2014 году, позволяющей иностранным инвесторам торговать на материковом Китае.



Управляющие активами и аналитики, на которых ссылается FT, связывают увеличение продаж с разочарованием мировых инвесторов, чьи ожидания в этом году сместились с мер по стимулированию экономики в целом на поддержку девелоперов.



"Инвесторы очень обеспокоены ВВП и вопросом, сможет ли (правительство) достичь целевого роста в 5%. Это непосредственно связано с рынком недвижимости, поскольку негативное воздействие ситуации на нем на ВВП может составить 1 процентный пункт или даже больше", - цитирует управляющего партнера SPI Asset Management Стивена Иннеса FT.



В августе крупный китайский застройщик China Evergrande Group подал заявление о банкротстве в Нью-Йорке, что усилило опасения инвесторов относительно рынка недвижимости в Китае и последствий проблем девелоперов для китайской экономики в целом.



Также настроения западных инвесторов влияет напряженность в отношениях между Пекином и Вашингтоном, сообщает газета.