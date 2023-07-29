



Япония запустила самый старый ядерный реактор спустя 12 лет после остановки

В Японии возобновили работу атомного реактора на АЭС Такахама, законсервированного после аварии на Фукусиме. Об этом накануне сообщило агентство Kyodo.



"В пятницу компания Kansai Electric Power перезапустила ядерный реактор на своей электростанции Такахама в центральной японской префектуре Фукуи впервые за 12 лет, сделав его старейшим действующим реактором в Японии", – говорится в сообщении.



Компания-оператор планирует возобновить производство и передачу электроэнергии на реакторе №1 в среду и начать его коммерческую деятельность 28 августа.



Этот реактор приступил к коммерческой работе 48 лет назад и был отключен для планового ремонта в январе 2011 года. Он остался отключенным после аварии на АЭС в Фукусиме, спровоцированной землетрясением и цунами в марте того года.



Национальный атомный регулятор Японии еще в 2016 году позволил возобновить работу реактора свыше предельного возраста в 40 лет, установленного после аварии.



В общей сложности из 40 атомных реакторов на территории Японии сейчас работает только 11.