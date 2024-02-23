



Война в Газе сказывается на прибыли многих крупных компаний

Компания "Нестле" отмечает "нерешительность потребителей и предпочтение местных брендов" на Ближнем Востоке после начала разрушительной войны Израиля с ХАМАСом, заявил ее генеральный директор в беседе с журналистами, сообщает Reuters.



Ранее в этом месяце британская компания Unilever сообщила, что рост ее продаж в Юго-Восточной Азии в четвертом квартале пострадал из-за того, что покупатели в Индонезии бойкотировали бренды транснациональных компаний "в ответ на геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Кроме того, ранее в этом месяце американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's заявила, что впервые за почти четыре года не смогла достичь запланированных показателей продаж в прошедшем квартале. На это повлиял слабый рост продаж в ее подразделениях на Ближнем Востоке на фоне волны бойкотов из-за войны в Газе.



Гигантская компания быстрого питания входит в число нескольких западных брендов, которые стали свидетелями протестов и кампаний бойкота из-за своей произраильской позиции в войне в Газе.



Продажи бренда на международных рынках развития, лицензированных McDonald's, выросли на 0,7 процента в прошедшем квартале, что гораздо ниже ожидаемого роста на 5,5 процента, согласно данным Лондонской биржевой группы.



В январе генеральный директор McDonald's Крис Кемпчински заявил, что ряд рынков на Ближнем Востоке и за пределами региона испытывают "ощутимое влияние на бизнес" из-за войны в Газе, а также "дезинформации" о бренде.

