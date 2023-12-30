



В Великобритании рекордные показатели по снятию наличных

Снятие наличных в почтовых отделениях достигло рекордного уровня перед Рождеством



Как сообщается, в пятницу, 22 декабря, в почтовых отделениях Великобритании был зафиксирован рекордный объем снятия наличных в один день.



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В этот день было снято 62 млн фунтов стерлингов, поскольку многие делали покупки в последнюю минуту и готовили подарки к Рождеству.



Этот показатель превзошел прошлогодний максимум в 51,5 млн фунтов стерлингов.

