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В Великобритании рекордные показатели по снятию наличных
30.12.2023 04:30 MIGnews.com

В Великобритании рекордные показатели по снятию наличных

Снятие наличных в почтовых отделениях достигло рекордного уровня перед Рождеством

Как сообщается, в пятницу, 22 декабря, в почтовых отделениях Великобритании был зафиксирован рекордный объем снятия наличных в один день.

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В этот день было снято 62 млн фунтов стерлингов, поскольку многие делали покупки в последнюю минуту и готовили подарки к Рождеству.

Этот показатель превзошел прошлогодний максимум в 51,5 млн фунтов стерлингов.
 

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