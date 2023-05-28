



В Ираке представили проект, способный составить конкуренцию Суэцкому каналу

Власти Ирака объявили в субботу о запуске проекта "Путь развития" - транспортно-логистической системы, включающей железнодорожные пути и автострады, который свяжет богатые нефтью южные регионы страны со средиземноморским побережьем Турции и значительно облегчит обмен товарами между Азией и государствами Европы.



Об этом сообщили на открывшейся в Багдаде конференции с участием делегаций из Бахрейна, из Иордании, Ирана, Катара, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Саудовской Аравии, Сирии и Турции.



"Путь развития" является мощным стимулом для оживления всей иракской экономики и многообещающей возможностью для соседних с Ираком государств", – отметил на открытии форума иракский премьер-министр Мухаммед ас-Судани, слова которого приводит телеканал Alsumaria.



Глава правительства отметил, что проект направлен на создание в Ираке транспортно-логистического хаба, позволяющего странам региона стать экспортерами продукции современной промышленности.



Согласно планам основные транспортные магистрали будут привязаны к большому порту Фао на берегу Персидского залива. В рамках “Пути развития” следует модернизировать и построить более 1,2 тысяч км железных дорог, связанных со скоростными автомагистралями, которые свяжут Ирак с соседними государствами. Стоимость проекта оценивается примерно в 17 миллиардов долларов. Власти страны предполагают, что значительная часть инвестиций поступит от арабских стран, в том числе монархий Персидского залива.



Как сообщил представитель иракского правительства, начало практического осуществления проекта намечено на начало следующего года. В случае выполнения плановых показателей "Путь развития" может быть завершен уже в 2029 году.



Аналитики убеждены, что проект при его переходе в стадию реальной эксплуатации позволит значительно сократить время доставки грузов из Азии в Европу и обратно, а также может составить серьезную конкуренцию египетскому Суэцкому каналу, который пока является основным транспортным коридором между этими частями света.