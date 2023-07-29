



Указание Маска: Tesla обманывает водителей и показывает завышенный запас хода

Производитель электромобилей Tesla специально завышает запас хода своих машин по указанию генерального директора компании Илона Маска. Об этом говорится в расследовании агентства Reuters.



Как пишет агентство, отображаемый на приборной панели запас хода превышает реальный. Это сделано умышленно в маркетинговых целях. При этом когда уровень заряда батареи падает ниже 50% от максимального, алгоритм показывает более реалистичный прогноз. Как сообщается, эта практика появилась в компании Tesla около десяти лет назад, а распоряжение об этом поступило напрямую от Илона Маска.



В ответ на всплеск обращений в сервис от владельцев, недовольных работой своих автомобилей, Tesla создала в Лас-Вегасе специальную команду. Ее роль заключалась в том, чтобы отказывать владельцам в визитах на сервис, когда те заявляли о недостаточном запасе хода.



Когда владельцы отправляли заявку, им приходил ответ, что удаленная диагностика их машины показала, что все в порядке и в визите на сервис нет необходимости. Таким образом компания снижала нагрузку на сервисные станции, где клиентам и без того приходилось долго ожидать обслуживания.



Кроме того, как говорили работникам, “каждый отмененный клиент экономит компании 1000 долларов”. Например, в офисе в Неваде еженедельно отклоняли сотни заявок, был своего рода “план по отменам” – отслеживалось среднее количество отклоненных визитов за день, иногда работники офиса сопровождали удачные отмены радостными объявлениями аплодисментами.



В большинстве случаев ремонт клиентам действительно не требовался – проблема была просто в том, что Tesla завышала обещанный запас хода автомобиля, хотя на самом деле оборудование автомобилей не позволяло достичь таких показателей, не оправдывая ожидания клиентов.

