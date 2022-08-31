



Учебный год спасен: о чем договорились минфин и учителя

После продолжительных переговоров министерство финансов и Профсоюз учителей пришли к соглашению, предотвратив коллапс в системе образования. Благодаря соглашению, учебный год, как ожидается, должен начаться вовремя - 1 сентября.



Израильская пресса публикует подробности соглашения, которого достигли стороны.



В рамках сделки минфин согласился увеличить начальную заработную плату учителей до 9000 шекелей в месяц, а надбавки - от 1100 шекелей.



Гранты для учителей, прошедших курсы повышения квалификации через три года после начала работы, будут повышены до 10 000 шекелей.



Начальная заработная плата школьных менеджеров будет повышена до 19 000.



Также соглашение предполагает изменения в графике каникул. теперь учителя должны работать в Лаг ба-Омер, Таанит Эстер (пост перед Пуримом) и в дни, непосредственно следующие за праздниками (Исру Хаг).



Взамен школы будут закрыты в период между Рош ха-Шана и Йом Кипур, а учителям будет предоставлено два дополнительных дня отпуска, которые они смогут использовать в любое время.



Также был оговорен план минфина по поощрению выдающихся учителей, в рамках которого учителям с высоким рейтингом будут предлагаться ежемесячные премии в размере от 400 до 1000 шекелей.



Министерство финансов объявило, что оно также намерено продлить спонсируемые государством программы летних школ до конца июля.