



Турция вводит огромную пошлину на импорт зерновых

С первого мая Турция по распоряжению президента Реджепа Эрдогана повышает импортную пошлину с нуля до 130%. Это касается зерновых – пшеницы, ячменя, кукурузы и т.д. Таким образом, турецкие власти хотят стабилизировать цены на продукты, поддержать свое сельское хозяйство и замедлить годовую инфляцию, которая, по данным местного издания Daily Sabbah, достигла 50,5%.



Решение о повышении импортных пошлин повлияет и на Украину, поскольку она является одним из крупнейших поставщиков зерновых в Турцию. По данным Гостаможслужбы, в течение первого квартала 2023 года Украина ввезла в Турцию ячменя на $52,7 млн ​​или 42,1% от всего экспорта этой культуры.



В Турции 14 мая пройдут выборы. По результатам предыдущих соцопросов, Эрдоган может победить в первом туре выборов, но не набрать более 50%. Во втором же туре он уступал всем оппозиционным кандидатам. 6 марта оппозиция определилась с единственным кандидатом – 74-летним политиком Кемалем Кылычдароглу. После этого рейтинги оппозиции сразу поползли вверх, а рейтинги властей начали падать.



Позже турецкий президент Эрдоган пообещал туркам бесплатный газ и заявил о начале поступления газа из месторождений Черного моря.