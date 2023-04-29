



Toyota установила рекорд годового объема производства - 9,1 млн автомобилей

Японская компания Toyota Motor установила глобальный рекорд годового объема производства в деловом году, закончившемся в марте, превысив целевой показатель в 9,1 млн автомобилей.



Но крупнейший в мире автопроизводитель по объему продаж предупредил, что продолжает ощущать последствия длительного глобального дефицита микросхем.



В четверг Toyota заявила, что за 12 месяцев, закончившихся 31 марта, она произвела 9,13 млн автомобилей, что на несколько процентов выше запланированного показателя.



В предыдущем году объем производства автомобилей составил 8,57 миллиона.



Глобальные продажи за 12 месяцев, закончившихся в марте, выросли до 9,61 млн автомобилей с 9,51 млн в предыдущем году, установив очередной годовой рекорд компании.



За первые три месяца 2023 года компания продала всего 17 473 электромобиля (EV) по всему миру, включая автомобили своего люксового бренда Lexus.



Это меньше, чем 24 466 электромобилей, проданных Toyota по всему миру за весь 2022 год.