



Торговля со странами Авраамового соглашения подскочила в прошлом году – отчет

Торговля Израиля со странами, подписавшими соглашение Авраама, резко возросла с прошлого года. Оборот товаров между Израилем и Марокко в январе-мае 2023 года вырос более чем на 110% по сравнению с первыми пятью месяцами 2022 года. Торговля между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами выросла почти на 42% за первые пять месяцев 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года, а между Израилем и Бахрейном –примерно на 24%.



Выводы основаны на данных Центрального статистического бюро Израиля.



Несмотря на растущую торговлю между Израилем и партнерами по Соглашению Авраама, заместитель директора AAPI по Израилю Дэвид Ааронсон считает, что “цифры торговли намного ниже того, чем они могли бы или должны быть”.



“Возможности для торговли в соответствии с Соглашениями Авраама еще не полностью раскрыты. На самом деле, они только “поцарапали” поверхность”, – заявил он.



По словам Ааронсона, “одной из наиболее потенциальных областей, где можно увеличить торговлю, является расширение сухопутного торгового пути, связывающего порты Израиля с портами Персидского залива. Этот маршрут может быть особенно полезен для тяжелых или крупногабаритных грузов, таких как транспортные средства, которые обычно не отправляются по воздуху, или для скоропортящихся товаров, таких как продукты и лекарства, которые не могут быть отправлены по длинному морскому пути”.



Для реализации такого плана потребуются улучшения наземных пограничных переходов и инфраструктуры Израиля, а для этого потребуется сотрудничество с Иорданией и Египтом.



“Работая вместе, страны-участницы Соглашения Авраама” могут расширить свободную торговлю, продвижение сухопутного маршрута и развитие региональной связи. После реализации Израиль и его партнеры по Соглашению смогут обеспечить процветание своим народам способами, которые ранее были невообразимы”, – заявил Ааронсон.