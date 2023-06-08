



Tesla инвестирует $4,8 миллиарда в строительство первого завода в Европе

Производитель электромобилей Tesla планирует инвестировать в автомобильную сферу Испании 4,8 миллиарда долларов. Речь идет о создании нового завода, который будет первым в Европе. Об этом пишет Reuters со ссылкой на местных чиновников и источники итальянского издания Cinco Dias.



Сейчас Tesla ведет переговоры с властями Валенсии о строительстве автомобильного завода. Подробную информацию источники не предоставляют из-за конфиденциальности.



Испания считается вторым по величине производителем автомобилей в Европе. Она использует фонды Европейского Союза для восстановления после пандемии коронавируса, чтобы привлечь автопроизводителей инвестировать в производство, в частности электромобилей, поскольку ЕС планирует постепенно отказываться от бензиновых и дизельных автомобилей.