



Tesla и Volvo заморозят производство в Европе из-за атак в Красном море

Компании Tesla и Volvo решили приостановить производство в Европе из-за атак, совершаемых йеменскими хути в Красном море.



Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на официальные заявления.



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По данным компаний, производство будет остановлено в ближайшие недели из-за нападений, которые вынудили грузовые суда выбирать более длинные маршруты, в связи с чем были нарушены цепочки поставок.



"Вооруженные конфликты в Красном море и связанные с ними изменения в транспортных маршрутах между Европой и Азией через мыс Доброй Надежды также оказывают влияние на производство в Грюнхайде", — сказано в заявлении Tesla, имея в виду работу завода в Германии.



Компания приостанавливает производство с 29 января по 11 февраля. В Volvo также объявили о приостановке работы завода в бельгийском Генте на три дня на следующей неделе. В компании заверили, что это не повлияет на глобальные розничные продажи или производственные планы.