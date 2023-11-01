



Судоходство под угрозой: отрасль может потерять миллиарды

Судоходство из всех транспортных секторов является одним из наиболее уязвимых к последствиям изменения климата.



Телеканал CNBC сообщает, что эксперты прогнозируют этой отрасли потери миллиардов долларов уже в ближайшие годы.



По данным второй по величине в мире компании по производству контейнеров Maersk, около 90% продаваемых товаров перевозятся по воде, а объем морской торговли, как ожидается, утроится к 2050 году по мере роста спроса. Но природные катаклизмы, засуха, наводнения, повышение уровня моря и сильная жара сильно увеличивают риски для судоходства.



Согласно исследованию RTI, воздействие изменения климата только на порты может стоить этой отрасли до 10 миллиардов долларов в год к 2050 году, и до 25 млрд - к 2100 году.