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Судоходство под угрозой: отрасль может потерять миллиарды
01.11.2023 23:26 Алина Груднева

Судоходство под угрозой: отрасль может потерять миллиарды

Судоходство из всех транспортных секторов является одним из наиболее уязвимых к последствиям изменения климата. 

Телеканал CNBC сообщает, что эксперты прогнозируют этой отрасли потери миллиардов долларов уже в ближайшие годы.

По данным второй по величине в мире компании по производству контейнеров Maersk, около 90% продаваемых товаров перевозятся по воде, а объем морской торговли, как ожидается, утроится к 2050 году по мере роста спроса. Но природные катаклизмы, засуха, наводнения, повышение уровня моря и сильная жара сильно увеличивают риски для судоходства.  

Согласно исследованию RTI, воздействие изменения климата только на порты может стоить этой отрасли до 10 миллиардов долларов в год к 2050 году, и до 25 млрд - к 2100 году.

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