



Строить в России теперь будут северокорейцы

2000 граждан Северной Кореи будут направлены на строительные объекты в России. Первая партия рабочих будет направлена в Новосибирскую область. О чем сообщает глава регионального Минстроя Алексей Колмаков.



По словам чиновника, строительная отрасль региона находится сейчас “на пике возможностей” и нуждается в дополнительном привлечении 4,5–5 тыс. рабочих. Об этом сообщает Интерфакс.

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“Сейчас Минстрой РФ прорабатывает вопрос привлечения рабочих из Северной Кореи — студентов и специалистов. Заявка есть — мы попросили около 2 тыс. человек из Северной Кореи привезти к нам”, — говорит Колмаков.

