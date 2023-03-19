



Стоимость резервуара Leviathan выросла до 12,5 миллиардов долларов

NewMed Energy, которой принадлежит 45,3% акций Leviathan, заявила о продвижении планов по строительству третьего подводного трубопровода от скважин к платформе с инвестициями в размере 562 миллионов долларов для увеличения мощности газоснабжения. В настоящее время максимальная мощность до 12 миллиардов кубических метров природного газа в год перекачивается из резервуара Leviathan для поставки и продажи газа в Израиль, Египет и Иорданию.



Третий трубопровод позволит увеличить добычу с израильского морского месторождения примерно до 14 миллиардов кубометров в год. Ожидается, что эксплуатация газопровода начнется в 2025 году.

“Третий трубопроводный проект знаменует собой первый шаг в расширении Левиафана и позволит нам увеличить объемы производства, продаж и денежных потоков за относительно короткий период времени”, – сказал генеральный директор NewMed Йосси Абу.

Партнеры по резервуару Левиафан также разрабатывают планы строительства плавучего терминала СПГ у побережья Израиля, а в июне Израиль, Египет и Европейский союз подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому Израиль будет впервые экспортировать свой природный газ.

“Третий трубопроводный проект приносит значительную ценность резервуару – стоимость резервуара увеличилась и в настоящее время оценивается примерно в 12,5 миллиардов долларов, что примерно на 10% больше, чем оценка в предыдущем отчете”, – говорится в сообщении NewMed.

И Израиль, и Египет в последние годы стали экспортерами газа после крупных морских открытий, поскольку Европа планирует избавиться от зависимости от импорта российского газа.