США ввели новые санкции против Ирана из-за кровавых репрессий
Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против Ирана из-за нарушения прав человека.
Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов США.
Санкции введены в отношении десяти человек. Под них, в частности, попали члены правления кооперативного фонда Корпуса стражей исламской революции.
Кроме того, ограничения введены в отношении замминистра разведки и безопасности Ирана, а также четыре старших командиров КСИР. Санкции были согласованы с Великобританией и Евросоюзом.
"Соединенные Штаты по-прежнему привержены поддержке иранского народа в его требованиях о соблюдении прав человека и других основных свобод", — сообщил замминистра финансов Брайан Нельсон.