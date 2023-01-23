



США ввели новые санкции против Ирана из-за кровавых репрессий

Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против Ирана из-за нарушения прав человека.



Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов США.



Санкции введены в отношении десяти человек. Под них, в частности, попали члены правления кооперативного фонда Корпуса стражей исламской революции.



Кроме того, ограничения введены в отношении замминистра разведки и безопасности Ирана, а также четыре старших командиров КСИР. Санкции были согласованы с Великобританией и Евросоюзом.



"Соединенные Штаты по-прежнему привержены поддержке иранского народа в его требованиях о соблюдении прав человека и других основных свобод", — сообщил замминистра финансов Брайан Нельсон.

