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США ввели новые санкции против Ирана из-за кровавых репрессий
23.01.2023 20:54 Алина Груднева

США ввели новые санкции против Ирана из-за кровавых репрессий

Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против Ирана из-за нарушения прав человека.

Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов США.

Санкции введены в отношении десяти человек. Под них, в частности, попали члены правления кооперативного фонда Корпуса стражей исламской революции.

Кроме того, ограничения введены в отношении замминистра разведки и безопасности Ирана, а также четыре старших командиров КСИР. Санкции были согласованы с Великобританией и Евросоюзом.

"Соединенные Штаты по-прежнему привержены поддержке иранского народа в его требованиях о соблюдении прав человека и других основных свобод", — сообщил замминистра финансов Брайан Нельсон.
 

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