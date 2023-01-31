



США прекращают выдачу экспортных лицензий на товары Huawei

Администрация Байдена прекратила выдачу лицензий американским компаниям на экспорт большинства товаров китайской компании Huawei, сообщило Reuters.



США создают новую официальную политику отказа в экспорте товаров в Huawei, которая будет включать товары ниже уровня 5G, в том числе товары 4G, Wi-Fi 6 и 7, искусственный интеллект, а также высокопроизводительные устройства и облачные технологии. Этот шаг, как ожидается, отразит ужесточение политики администрации Байдена в отношении Huawei за последний год. Теперь в лицензиях на экспорт чипов 4G, которые могли быть одобрены ранее, отказывают. Еще в начале правления Байдена лицензии на товары, относящиеся к приложениям 4G, все еще выдавались.



Американские официальные лица поместили Huawei в черный список в 2019 году, запретив большинству американских поставщиков поставлять товары и технологии компании без лицензии. Контроль продолжали ужесточать, чтобы лишить Huawei возможности покупать или разрабатывать полупроводниковые чипы. Тем не менее в декабре компания заявила, что ее общий доход составил около 91,53 миллиарда долларов, что лишь немного меньше, чем в 2021 году, когда санкции США привели к падению продаж почти на треть.