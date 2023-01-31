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США прекращают выдачу экспортных лицензий на товары Huawei
31.01.2023 09:00 Наталья Богинская

США прекращают выдачу экспортных лицензий на товары Huawei

Администрация Байдена прекратила выдачу лицензий американским компаниям на экспорт большинства товаров китайской компании Huawei, сообщило Reuters. 

США создают новую официальную политику отказа в экспорте товаров в Huawei, которая будет включать товары ниже уровня 5G, в том числе товары 4G, Wi-Fi 6 и 7, искусственный интеллект, а также высокопроизводительные устройства и облачные технологии. Этот шаг, как ожидается, отразит ужесточение политики администрации Байдена в отношении Huawei за последний год. Теперь в лицензиях на экспорт чипов 4G, которые могли быть одобрены ранее, отказывают. Еще в начале правления Байдена  лицензии на товары, относящиеся к приложениям 4G, все еще выдавались.

Американские официальные лица поместили Huawei в черный список в 2019 году, запретив большинству американских поставщиков поставлять товары и технологии компании без лицензии. Контроль продолжали ужесточать, чтобы лишить Huawei возможности покупать или разрабатывать полупроводниковые чипы. Тем не менее в декабре компания заявила, что ее общий доход составил около 91,53 миллиарда долларов, что лишь немного меньше, чем в 2021 году, когда санкции США привели к падению продаж почти на треть.

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