



Спрос на банковское золото в 2022 году вырос на 18%

В 2022 году центральные банки пополнили свои запасы на 1 136 тонн золота на сумму около $70 млрд, что является самым большим показателем за весь период с 1967 года, сообщил во вторник Всемирный совет по золоту (WGC).



Эти данные подчеркивают изменение отношения к золоту с 1990-х и 2000-х годов, когда центральные банки, особенно западноевропейские, владеющие большим количеством слитков, продавали сотни тонн в год.



После финансового кризиса 2008-2009 годов европейские банки прекратили продажи, и все большее число стран стали покупать ценный металл.



Спрос на золото резко вырос во втором полугодии 2022 года: в период с июля по декабрь центральные банки приобрели 862 тонны драгоценного металла.



В результате закупок центральных банков общий мировой спрос на золото в прошлом году достиг 4 741 тонны, что на 18% больше, чем в 2021 году, и является самым высоким годовым показателем с 2011 года.