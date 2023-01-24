



ШАС предлагает изменить вид израильской валюты

Законодатели от ультраортодоксальной партии ШАС представили законопроект, согласно которому фраза "Уповаем на Господа" будет размещена на всех платежных средствах, выпущенных Банком Израиля.



Об этом сообщает Ynet.



Законопроект поддержали депутаты Моше Абутбуль, Михаэль Малкиели, Уриэль Буссо, Яаков Мерги и Йосеф Тайеб. По мнению законодателей,

законопроект должен быть принят в качестве закона, поскольку добавление фразы на валюте никому не причиняет вреда.



"Еврейский народ верит в одну простую истину: все дается по милости Господа, в том числе экономическое процветание. Поэтому важно благодарить Господа и провозглашать нашу веру на банкнотах, отчеканенных в Государстве Израиль", - заявил Абутбуль.



Он также привел Соединенные Штаты в качестве примера страны, которая использует подобную фразу в отношении своих денег, и добавил, что это послужит талисманом для дальнейшего экономического успеха Израиля.



Ожидается, что оппозиция проголосует против предложенного законопроекта, если он будет вынесен на голосование в Кнессете. Коалиция также не гарантирует поддержку законопроекта.