



Санкции не помеха: Россия продолжает торговать золотом

Импорт российского золота запрещен в G7 и странах ЕС, но разрешен в остальных странах, не соблюдающих санкции, что позволяет РФ обходить ограничения и зарабатывать. Об этом пишет Bloomberg.



После начала действия западных санкций на Россию, продажа золота стала закрытой на рынках Европы. Компаниям, занимающимся торговлей золота, запрещается продавать его в других странах. Однако согласно данным ImportGenius, некоторые малоизвестные фирмы пытаются помочь РФ возобновить торговлю слитками. Речь идет о таких компаниях, как JPMorgan и HSBC.



Это становится возможным из-за того, что фирмам в других странах все еще разрешено работать с российскими металлами из-за отсутствия вторичных санкций.



Отслеживание российских поставок драгоценных металлов обнаруживает, что золото направляется в Объединенные Арабские Эмираты, Гонконг и Турцию, где не действуют никакие ограничения. В период с марта по август 2022 года через Гонконг прошло российское золото на сумму 300 миллионов долларов. Еще одним ключевым пунктом назначения стала Турция. Только за март – август через аэропорт Стамбула прошло около 305 миллионов долларов российского золота.