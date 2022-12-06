



Самые богатые китайцы потеряли более триллиона долларов: несколько причин

Весьма серьезно на финансовые потери китайцев повлияли репрессии властей в отношении технологического сектора. Однако это далеко не единственная причина.



Также на ситуацию повлияли:

Политика нулевой терпимости к коронавирусу;

Замедление темпов экономического роста;

Обвал курса юаня по отношению к доллару США на 12%;

Политическая турбулентность после октябрьского съезда главной партии Китая.