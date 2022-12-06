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Самые богатые китайцы потеряли более триллиона долларов: несколько причин
06.12.2022 16:15 Наталья Богинская

Самые богатые китайцы потеряли более триллиона долларов: несколько причин

Весьма серьезно на финансовые потери китайцев повлияли репрессии властей в отношении технологического сектора. Однако это далеко не единственная причина.

Также на ситуацию повлияли:

  • Политика нулевой терпимости к коронавирусу;
  • Замедление темпов экономического роста;
  • Обвал курса юаня по отношению к доллару США на 12%;
  • Политическая турбулентность после октябрьского съезда главной партии Китая.
Отмечают, что это самое масштабное падение капиталов за последние 20 лет.
 
К примеру, на фоне усиленного внимания представителей власти к компаниям из технологического сектора, капитал руководителя компании Xiaomi Лей Цзюня уменьшился более чем в 2 раза – с 17,9 миллиарда долларов в 2021 году до 7,6 миллиарда долларов в 2022 году.

Личное состояние главы компании JD.com Ричарда Лю обрушились в 8,3 миллиарда долларов. В прошлом году этот показатель был равен 17,6 миллиарда долларов США.

Один из известнейших в мире китайских бизнесменов Джек Ма решил бежать из страны и тоже потерял почти половину собственного капитала. Сумма на счетах основателя компании Alibaba упала почти вдвое – с 41,5 миллиарда долларов в 2021 году до 20,6 миллиарда долларов в этом году.

В то же время, есть миллиардеры, которые лучше прошли через этот период. Прежде всего, это касается предпринимателей из сектора зеленых технологий. В частности, речь идет о производстве электромобилей и солнечной энергетике. Итак, капитал лидера компании JA Solar Technology Цзиня Баофана вырос 16% до 10,4 миллиарда долларов.
 

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