



Основатель Alibaba живет в Японии после репрессий в КНР и часто посещает Израиль

Основатель Alibaba Джек Ма живет в Токио почти шесть месяцев после того, как китайские регуляторы отменили IPO Ant Group Ма и наложили на Alibaba рекордные штрафы, сообщила в среду Financial Times.



Бизнесмен совершает “регулярные” поездки в Израиль и США, однако не указывается, куда именно в Израиле он ездил и каковы здесь его интересы.



Известно, что Ма посещал несколько частных клубов в Токио и стал “увлеченным коллекционером” японского современного искусства, а также изучает возможность расширения своих деловых интересов в сторону устойчивого развития.



В последние годы китайские официальные лица оказывают давление на крупнейшие компаний страны, опасаясь, что крупные интернет-фирмы контролируют слишком много данных и слишком быстро расширяются. Ма планировал передать контроль над Ant Group, чтобы успокоить китайских регуляторов.



Гигант электронной коммерции Alibaba, принадлежащий Ма, впервые сообщил о стабильном росте выручки в августе, поскольку Китай боролся с экономическим спадом и новыми случаями COBID-19.