



Основатель Alibaba бежал из Китая

Основатель крупнейшей в мире онлайн B2B торговой платформы Alibaba Джек Ма сбежал из Китая.

По данным Financial Times, он обосновался семьей в центре Токио.

Уточняется, что основатель компании был вынужден покинуть Китай из-за давления властей на технологические компании.

Уже два года миллиардер редко появлялся на публике после случая на конференции в Шанхае, когда он раскритиковал правительство КНР за регуляторные меры.

По словам источников, в Японии Ма совмещает бизнес и отдых, регулярно ездит в США и Израиль.