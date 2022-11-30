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Основатель Alibaba бежал из Китая
30.11.2022 08:43 Алина Груднева

Основатель Alibaba бежал из Китая

Основатель крупнейшей в мире онлайн B2B торговой платформы Alibaba Джек Ма сбежал из Китая.

 
По данным Financial Times, он обосновался семьей в центре Токио.
 
Уточняется, что основатель компании был вынужден покинуть Китай из-за давления властей на технологические компании.
 
Уже два года миллиардер редко появлялся на публике после случая на конференции в Шанхае, когда он раскритиковал правительство КНР за регуляторные меры. 
 
По словам источников, в Японии Ма совмещает бизнес и отдых, регулярно ездит в США и Израиль.

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