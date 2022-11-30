Основатель Alibaba бежал из Китая
Основатель крупнейшей в мире онлайн B2B торговой платформы Alibaba Джек Ма сбежал из Китая.
По данным Financial Times, он обосновался семьей в центре Токио.
Уточняется, что основатель компании был вынужден покинуть Китай из-за давления властей на технологические компании.
Уже два года миллиардер редко появлялся на публике после случая на конференции в Шанхае, когда он раскритиковал правительство КНР за регуляторные меры.
По словам источников, в Японии Ма совмещает бизнес и отдых, регулярно ездит в США и Израиль.