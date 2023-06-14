Rami Levi ведет переговоры с международными розничными сетями
Rami Levi Network Stores Hashikma Marketing подтвердила сегодня в уведомлении Тель-Авивской фондовой бирже, что ведет переговоры с международными розничными компаниями, в том числе с французскими компаниями Auchan и Casino, о выводе их на израильский рынок. Это следует за соглашением о франшизе между Yeinot Bitan, контролируемым Electra Consumer Products, и французским гигантом розничной торговли Carrefour, а также между Shufersal и голландской компанией Spar.
Если компания подпишет договор с Auchan, это, вероятно, будет не франшиза, а соглашение о совместной компании, которой будет управлять сам Рами Леви, или о введении продуктов Auchan в 56 филиалов Rami Levi по всему Израилю.
Сильная карта в руке Леви – вопрос кашрута. Для такой огромной компании, как Auchan, которая имеет более 2000 торговых точек в двенадцати странах, возможно, было бы выгоднее сотрудничать с Levi не только для продажи своей фирменной продукции в Израиле, но и для импорта кошерной продукции под торговой маркой Rami Levi, а не самостоятельного производства такой продукции по высокой себестоимости.
Если соглашение будет достигнуто, Levi может рассчитывать на те же послабления, которые Министерство экономики предоставило Electra Consumer Products при привлечении Carrefour. Министерство пообещало проявить снисходительность к международным розничным сетям, которые впоследствии выйдут на израильский рынок.