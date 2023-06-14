



Rami Levi ведет переговоры с международными розничными сетями

Rami Levi Network Stores Hashikma Marketing подтвердила сегодня в уведомлении Тель-Авивской фондовой бирже, что ведет переговоры с международными розничными компаниями, в том числе с французскими компаниями Auchan и Casino, о выводе их на израильский рынок. Это следует за соглашением о франшизе между Yeinot Bitan, контролируемым Electra Consumer Products, и французским гигантом розничной торговли Carrefour, а также между Shufersal и голландской компанией Spar.



Если компания подпишет договор с Auchan, это, вероятно, будет не франшиза, а соглашение о совместной компании, которой будет управлять сам Рами Леви, или о введении продуктов Auchan в 56 филиалов Rami Levi по всему Израилю.



Сильная карта в руке Леви – вопрос кашрута. Для такой огромной компании, как Auchan, которая имеет более 2000 торговых точек в двенадцати странах, возможно, было бы выгоднее сотрудничать с Levi не только для продажи своей фирменной продукции в Израиле, но и для импорта кошерной продукции под торговой маркой Rami Levi, а не самостоятельного производства такой ​​продукции по высокой себестоимости.



Если соглашение будет достигнуто, Levi может рассчитывать на те же послабления, которые Министерство экономики предоставило Electra Consumer Products при привлечении Carrefour. Министерство пообещало проявить снисходительность к международным розничным сетям, которые впоследствии выйдут на израильский рынок.