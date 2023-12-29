



Поставки Tesla достигнут рекорда, но не оправдают надежд Маска

Tesla, как ожидается, покажет очередной рекордный квартал по поставкам своих электромобилей, но, скорее всего, не достигнет амбициозной цели в 2 миллиона в год, о которой генеральный директор Илон Маск говорил в начале года.



Столкнувшись с замедлением продаж, Tesla использовала свою лучшую в отрасли маржу и снизила цены на свои четыре модели автомобилей по всему миру в 2023 году, уделяя особое внимание Китаю, где компания уступила долю рынка местным производителям, включая BYD.



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"Четвертый квартал обычно является самым сильным в году с точки зрения поставок для Tesla, и мы ожидаем, что так будет и в этом году", - сказал Гарретт Нельсон, старший аналитик CFRA Research.



По данным разных аналитиков, в 2023 году Tesla, вероятно, поставит 1,82 миллиона автомобилей по всему миру, что на 37% больше, чем в 2022 году, причем в четвертом квартале будет поставлено около 473 000 единиц. Ожидается, что производитель электромобилей сообщит о квартальных поставках и производстве уже во вторник, в начале следующего года.

