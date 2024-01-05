



После атак хути: Maersk перенаправит свои корабли

Крупнейшая судоходная компания в мире Maersk, после неоднократных нападений на ее корабли, решила перенаправить свои судна из Красного моря.



Согласно заявлению датского судоходного гиганта, это произойдет "в обозримом будущем".



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В частности, корабли планируется перенаправить к мысу Доброй Надежды в ЮАР.



Напомним, что 31 декабря ракета йеменских хути угодила в очередной контейнеровоз Maersk в Красном море. Это была первая "успешная" атака поддерживаемой Ираном группировки с момента создания международной коалиции для патрулирования водного пути.