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Полигон, отряд и самолеты: США ввели новые санкции против РФ
11.01.2024 18:54 Алина Груднева

Полигон, отряд и самолеты: США ввели новые санкции против РФ

В четверг, 11 января, США ввели новые санкции в отношении активов Министерства обороны России.

По данным американского минфина, под них попали, в том числе, Ашулукский полигон и Владимирский перспективный военно-исследовательский комплекс.

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Подсанкционный полигон находится в Астраханской области на границе с Казахстаном. Там проводят испытания ЗРК.

Кроме того, под санкции попали гендиректор ОАО "Государственная авиакомпания "224-й отдельный авиационный отряд" Владимир Михейчик и три тяжелых военно-транспортных самолета Ил-76МД.

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