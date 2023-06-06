



План обновления города Тель-Авива для увеличения прав на строительство

На этой неделе Тель-Авивский комитет по планированию и строительству обсудит план TA/5555 по установлению новых правил обновления городских зданий. План основан на поправке 139, принятой предыдущим правительством, которая заменяет TAMA 38, срок действия которой истекает в октябре 2023 года.

План определяется как “новый план обновления старой ткани города”, и его целью является контролируемое обновление Тель-Авива и “увеличение количества единиц жилья при сохранении качества жизни, распределение общественных мест и зданий в городе и адаптация к ожидаемому росту населения”.



Планы поощряют обновление за счет сноса существующих зданий и замены их более крупными правами на строительство. На основных магистралях будет разрешено строительство 15-этажных домов, а на прилегающих улицах – зданий до 11 этажей, при условии возведения зданий на участке площадью более 1000 квадратных метров. Существующие здания, которые будут усилены, могут быть надстроены до 9-ти этажей или до 11-ти этажей, если в здании уже 7-9 этажей, опять же при условии, что площадь участка превышает 1000 квадратных метров.



План также касается выделения земли под общественное пространство, чего явно не было в программе Tama 38, и создания фонда для финансирования проектов.



“Сами по себе в изменениях не несут ничего плохого, при условии, что их цель состоит в том, чтобы способствовать обновлению городов и, что более важно, они не приводят к сокращению существующих положений и механизмов планирования и налогообложения, на которые опирались стороны соглашений”, – считает Ишай Итикович, руководитель отдела коммерческой недвижимости и благоустройства города.