



"Ответ" Западу: в Кремле задумались об изъятии иностранных активов

В Москве задумались об "ответных мерах" в отношении иностранных активов.



Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля, комментируя изъятие российских активов за рубежом в рамках западных санкций.



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"У России уже есть список активов, которые могут быть изъяты у иностранцев в ответ на их действия", - сказал Песков.



Комментируя западные санкции против РФ, он заговорил об "эффекте бумеранга", из-за которого якобы "многие иностранцы начали задумываться".