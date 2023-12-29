"Ответ" Западу: в Кремле задумались об изъятии иностранных активов
В Москве задумались об "ответных мерах" в отношении иностранных активов.
Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля, комментируя изъятие российских активов за рубежом в рамках западных санкций.
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"У России уже есть список активов, которые могут быть изъяты у иностранцев в ответ на их действия", - сказал Песков.
Комментируя западные санкции против РФ, он заговорил об "эффекте бумеранга", из-за которого якобы "многие иностранцы начали задумываться".