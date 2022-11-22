



Невыносимая ситуация. В Израиле загруженность дорог увеличилась на 18%

Как и каждый год в ноябре, с окончанием праздников и возвращением к рутине, водители сталкиваются с интенсивным движением на дорогах Израиля. Но в этом году, похоже, ситуация хуже, чем обычно - время в пути увеличилось, и даже на тех дорогах, где до сих пор не было пробок, пассажиры страдают от заторов. "12-минутная поездка превратилась в полтора часа утром", - свидетельствуют пассажиры.



Компания Waze, услугами которой ежедневно пользуются более полутора миллионов водителей, проанализировала данные за прошлую неделю и сравнила их с данными за ту же неделю в 2021 году. Сравнение показало, что 15-20 ноября трафик в Израиле был на 18% ниже по сравнению с теми же днями в 2022 году.



Если сравнивать по регионам, то в Иерусалиме количество пробок увеличилось на 7% по сравнению с прошлым годом, в Тель-Авиве - на 5%, а в Хайфе - на 11%. В ходе тестирования, проведенного Waze, также выяснилось, что сентябрь этого года, сразу после большого праздника, был на 6% более загруженным, чем ноябрь.



"Действительно, после возвращения с праздников Тишрей мы наблюдаем очень значительное увеличение загруженности дорог и увеличение времени движения, как в городах, так и на междугородних дорогах", - подчеркнул Бенни Кабоди, главный редактор радиостанции Гальгалац. "Пробки начинаются очень рано утром и во второй половине дня, что свидетельствует о том, что многие водители рано выезжают на работу и обратно - в попытке избежать пробок".