



Немецкие аграрии начали акцию протеста

Ассоциация сельского и лесного хозяйства в ФРГ сообщила о начале акции протеста немецких аграриев 8 января. Об этом сообщают организаторы на сайте Deutscher Bauernverband



Главное требование протестующих – не отменять государственные субсидии на сельскохозяйственное дизельное топливо. Протест носит общенациональный характер и предусматривает автопробеги с участием сельскохозяйственной техники по центральным магистралям и митинги у зданий органов власти.



Акции протеста продлятся до 15 января большой демонстрацией в Берлине.



Первым делом фермеры заблокировали дороги, что стало причиной гигантских заторов.

"Общенациональные протесты фермеров начались с блокирования въездов на автобаны и колонн тракторов. Например, в Мекленбурге-Передней Померании фермеры закрыли подъездные пути к автострадам сотнями тракторов. Их поддержали транспортные компании, протестующие против повышения платы за проезд грузовиков, а на шоссе A81 около Беблингена в Баден-Вюртемберге несколько тракторов выехали на автостраду в ходе незапланированной демонстрации", – сообщает издание Tagesschau.