



Нефть подорожала после атак в Иране и обещания Китая стимулировать потребление

Цены на нефть выросли в начале торгов в Азии в понедельник, 30 января, чему способствовала напряженность на Ближнем Востоке после атаки беспилотников в Иране, а также обещание Пекина в выходные способствовать восстановлению потребления, которое поддержит спрос на топливо.



Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 54 цента, или 0,6%, до 87,20 доллара за баррель к 01:15 по Гринвичу, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate торговалась на уровне 80,22 доллара за баррель, что на 54 цента, или 0,7%.



“Пока не совсем ясно, что происходит в Иране, но любая эскалация там может нарушить приток сырой нефти”, – сказал Стефано Грассо, старший портфельный менеджер VantAge в Сингапуре.



Страны-экспортеров нефти ОПЕК и другие экспортеры нефти во главе с Россией, известные под общим названием ОПЕК+, вряд ли изменят ее текущую политику добычи нефти на встрече 1 февраля. Признаки увеличения экспорта сырой нефти из российских балтийских портов в начале февраля привели к тому, что марки Brent и WTI зафиксировали первое недельное падение за последние три недели.



В субботу, 28 января, кабинет министров Китая заявил, что будет способствовать восстановлению потребления как основной движущей силы экономики и увеличению импорта, сообщила государственная телекомпания CCTV.



Китай возобновляет работу на этой неделе после новогодних праздников по лунному календарю. Число пассажиров, путешествующих до праздников, превысило уровень за последние два года, но все еще ниже уровня 2019 года, отмечают аналитики Citi со ссылкой на данные Министерства транспорта.