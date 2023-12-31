



Названы топ-10 самых богатых людей мира в 2023 году

Американский миллиардер Илон Маск по итогам года признан самым богатым человеком мира по версии Bloomberg.



В уходящем, 2023 году, он заработал 95,4 млрд долларов, возглавив топ-500 самых богатых людей мира. По состоянию на конец года его общее состояние оценивается в 229 миллиардов долларов.



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Второе место занял французский бизнесмен, глава LVMH Бернар Арно. Его состояние оценивается в 179 млрд долларов. Топ-3 самых богатых людей мира замыкает основатель Amazon Джефф Безос со 178 млрд долларов.



По версии Bloomberg, в топ-10 также вошли: основатель Microsoft Билл Гейтс - 140 млрд долларов; бывший СЕО Microsoft Стив Балмер - 130 млрд; основатель Meta Марк Цукерберг - 129 млрд долларов; соучредитель компаний Google, Alphabet Ларри Пейдж - 127 млрд; основатель и глава корпорации Oracle Ларри Эллисон - 124 млрд; соучредитель Google, Alphabet Сергей Брин - 120 млрд; инвестор и филантроп Уоррен Баффет - 120 млрд.