Молдова объявила о независимости от российского газа
Молдова большее зависит от поставок российского газа.
Об этом сказал министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спину.
По его словам, "Молдовагаз" в этом месяце закупит у "Энергоком" около 100 млн кубов "голубого топлива" по $1108.
Помимо прочего, Молдова намерена продолжить увеличение запасов газа на ближайшие месяцы.
"С прошлого года мы обещали делать резервы и находить альтернативы, чтобы перестать зависеть от одного источника. Нам это удалось", - подчеркнул он.