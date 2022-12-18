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Молдова объявила о независимости от российского газа
18.12.2022 14:49 Алина Груднева

Молдова объявила о независимости от российского газа

Молдова большее зависит от поставок российского газа. 

 
Об этом сказал министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спину.
 
По его словам, "Молдовагаз" в этом месяце закупит у "Энергоком" около 100 млн кубов "голубого топлива" по $1108.
 
Помимо прочего, Молдова намерена продолжить увеличение запасов газа на ближайшие месяцы.
 
"С прошлого года мы обещали делать резервы и находить альтернативы, чтобы перестать зависеть от одного источника. Нам это удалось", - подчеркнул он.

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