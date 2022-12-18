



Молдова объявила о независимости от российского газа

Молдова большее зависит от поставок российского газа.

Об этом сказал министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спину.

По его словам, "Молдовагаз" в этом месяце закупит у "Энергоком" около 100 млн кубов "голубого топлива" по $1108.

Помимо прочего, Молдова намерена продолжить увеличение запасов газа на ближайшие месяцы.

"С прошлого года мы обещали делать резервы и находить альтернативы, чтобы перестать зависеть от одного источника. Нам это удалось", - подчеркнул он.