



Министр Баркат: "Нужно разделять экономику и политику"

Министр экономики Израиля Нир Баркат появился на конференции Cybertech Global 2023 и пообщался с Широм Меиром на разные темы.



В частности, Меир спросил Барката о текущих проблемах, сказав, что "мы не можем игнорировать глобальный технический кризис и внутренние дебаты в Израиле по поводу судебной реформы", сообщает Israel Defense.



Нир Баркат ответил: "Я понимаю, что есть внутренние проблемы, но нам нужно работать с умом и разделять экономические и политические вызовы. Когда я разговариваю со своими коллегами по всему миру, это даже не упоминается. Все понимают, что надо реформировать систему, но это внутренняя израильская система. Приветствую дискуссию, но надо разделять, давайте не будем встраивать политику и экономику. Я не чувствую, что это влияет на ситуацию: люди со всего мира интересуются лучшими предпринимателями, идеями, решениями - пока Израиль может это обеспечить, он останется лидером".