



Миллионы британцев весной столкнутся с повышением счетов за электроэнергию

Миллионы домохозяйств столкнутся с кризисом прожиточного минимума в апреле, когда средние счета за электроэнергию вырастут на 900 фунтов стерлингов, после того как закончатся правительственные субсидии, а муниципальные налоги почти наверняка вырастут.



Ожидается, что канцлер Джереми Хант подтвердит прекращение общих субсидий на энергоносители в осеннем заявление в четверг.



Это будет частью “сногсшибательного” пакета экономии и повышения налогов, чтобы заполнить черную дыру в 60 миллионов фунтов стерлингов в государственных финансах.



Скорее всего, единовременный платеж в размере 400 фунтов стерлингов, сокращающий счета для всех домохозяйств этой зимой, не будет повторяться, в результате чего миллионы людей столкнутся с общим повышением в среднем на 900 фунтов стерлингов — дополнительные 75 фунтов стерлингов в месяц.

Между тем, ожидается, что требование к мэриям проводить местный референдум, когда они вводят муниципальный налог выше 2,99%, будет снято, что проложит путь к еще большему повышению.