



Латвия запретит импорт зерна из РФ и Беларуси

В Латвии правящая коалиция решила прекратить импорт зерна из Беларуси и России.



По данным Delfi, информацию об этом подтвердили премьер-министр Эвика Силиня, министр земледелия Армандс Краузе и председатель фракции "Прогрессивных" в Сейме Андрей Шуваев.



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"Что характерно, 18 января Сейм уже передал на рассмотрение в парламентские комиссии законопроект оппозиционного Национального объединения, который предусматривает фактически аналогичный запрет", - сказано в сообщении.



Ожидается, что законопроект о запрете импорта зерна будет подготовлен и утвержден в феврале.

