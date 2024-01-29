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Латвия запретит импорт зерна из РФ и Беларуси
29.01.2024 21:19 Алина Груднева

Латвия запретит импорт зерна из РФ и Беларуси

В Латвии правящая коалиция решила прекратить импорт зерна из Беларуси и России.

По данным Delfi, информацию об этом подтвердили премьер-министр Эвика Силиня, министр земледелия Армандс Краузе и председатель фракции "Прогрессивных" в Сейме Андрей Шуваев.

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"Что характерно, 18 января Сейм уже передал на рассмотрение в парламентские комиссии законопроект оппозиционного Национального объединения, который предусматривает фактически аналогичный запрет", - сказано в сообщении.

Ожидается, что законопроект о запрете импорта зерна будет подготовлен и утвержден в феврале.
 

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