



Кроссовки Yeezy остаются на складах после расторжения сделки Adidas с Канье Уэст

Прошло почти семь месяцев с тех пор, как Adidas расторгли сделку с рэпером Канье Уэстом, а коробки с его популярной обувью Yeezy все еще лежат на складах.



Судьба непроданных Yeezy на сумму 1,2 миллиарда евро (1,3 миллиарда долларов) давит на немецкую компанию по производству спортивной одежды, поскольку она пытается решить проблему потери прибыльной линии кроссовок и продолжающихся последствий ее прежних связей с Ye.



Adidas “все ближе и ближе подходит к принятию решения” о том, что делать с кроссовками, и “варианты сужаются”, заявил новый генеральный директор Бьорн Гулден на телефонной конференции в пятницу после сообщения о потерянных продажах в размере 400 миллионов евро c начала года.



Но поскольку в обсуждениях участвует “так много заинтересованных сторон”, решение еще не принято, сказал он.



Гулден, который стал генеральным директором в январе после раскола c Ye, отказался сказать, было ли исключено уничтожение обуви, но компания “пыталась этого избежать”.



Ранее он говорил, что у других вариантов есть недостатки: продажа кроссовок будет означать выплату гонораров Ye, перешивание их для удаления идентификации бренда будет нечестным, а раздача их нуждающимся людям может привести к перепродаже из-за их высокой рыночной стоимости.

Гулден не стал говорить, сколько пар обуви Yeezy осталось у Adidas, “потому что тогда потребитель будет знать, сколько у нас есть, и это может повлиять на спрос”.



Потеря бренда Yeezy “конечно, причиняет нам боль”, — говорится в заявлении Гулдена. Распад приведет к сокращению прибыли на 500 миллионов евро в этом году, если Adidas решит не продавать оставшиеся Yeezy, заявила компания.



Чистые продажи снизились на 1% в первом квартале, до 5,27 млрд евро, и выросли бы на 9% с линейкой Yeezy, говорится в сообщении компании. Компания сообщила о чистом убытке в размере 24 млн евро, что ниже прибыли в размере 310 млн евро за тот же период год назад.



Операционная прибыль, за исключением некоторых статей, таких как налоги, снизилась до 60 миллионов евро с 437 миллионов евро годом ранее.

Гулден сказал, что результаты Adidas были “немного лучше, чем мы ожидали”, поскольку компания стремится возобновить рост и выйти за рамки разрыва с Ye. Он назвал 2023 год “переходным” на пути к “лучшему 24-му и хорошему 25-му”.



Компания сталкивается с другими проблемами, связанными с рэпером. Неделю назад инвесторы подали в суд на Adidas в США, утверждая, что компания знала об оскорбительных высказываниях и пагубном поведении артиста за годы до раскола и не приняла мер предосторожности для ограничения финансовых потерь.



На прошлой неделе компания заявила, что отвергла “эти необоснованные претензии и примет все необходимые меры, чтобы решительно защитить себя от них”.



Прекращение партнерства с Ye также стоило Adidas 600 миллионов евро упущенных продаж за последние три месяца 2022 года, что привело к чистому убытку компании в размере 513 миллионов евро.



По словам Adidas, в этом году возможны операционные убытки в размере 700 миллионов евро, в основном из-за того, что компания потеряет 500 миллионов евро, если не продаст существующие кроссовки Yeezy.

