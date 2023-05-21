



Китайское "управление сельскими районами" разоряет аграриев

Десятки тысяч сотрудников правоохранительных органов, направленных Пекином, прибыли в крупные сельские районы Китая, чтобы обеспечить выполнение последних требований коммунистического режима по увеличению производства зерна.



Более 2500 низовых "групп по обеспечению соблюдения сельскохозяйственного законодательства" выполняют новые директивы центральной власти по посеву, содержанию животных, использованию воды, качеству и безопасности продукции. Результатом этого стал хаос и нищета во многих населенных пунктах, поскольку сельская администрация "нунгуань" безрассудно наказывает жителей за незначительные или даже вымышленные нарушения.

По словам китайских интернет-пользователей, жители деревень должны ежегодно вносить дополнительную плату в размере 18 юаней (2,60 доллара) за "услуги" офицеров. Сотни миллионов китайцев живут менее чем на 500 юаней (около 80 долларов) в месяц.



Во многих местах китайские сельские жители получили приказ вырубить леса, ранее посаженные на сельскохозяйственных землях в рамках принятого Коммунистической партией Китая курса на улучшение окружающей среды, и вернуть их под производство зерна. Даже часть “Зеленого пояса”, 96-километрового экологического парка в юго-западном китайском мегаполисе Чэнду, выкапывается для сельскохозяйственных нужд. Построенный за почти 5 миллиардов долларов парк является популярной и известной достопримечательностью города.



"Фермерам не хватает возможностей для получения дохода", – говорит Цао, редактор China Change. "Это происходит потому, что государство сохраняет монополию на все основные виды сельскохозяйственной продукции".



Она привела пример независимого сельскохозяйственного магната Сунь Даву, который был приговорен к 18 годам тюрьмы, как пример того, как политика партии, далекая от "возрождения сельской местности и всесторонней модернизации сельского хозяйства", разрушает перспективы успешного фермерского сектора Китая. Сунь был сторонником сельских реформ, которые позволили бы фермерам и производить и продавать свою продукцию, чему препятствует система государственных монополий.



"Единственное, чего КПК никогда не позволит фермерам – это полный контроль над своим производством", – написала редактор.