



Китайский Chouzhou Commercial Bank отказался работать с Россией

До этого дня Chouzhou Commercial Bank был ключевым для расчетов российских импортеров. 7 октября банк прекратил транзакции. Теперь совершенно неважно, какая платежная система предлагается для проведения оплаты.



“Даже если движение денег с помощью национальных систем не видно американцам или европейцам, все это наглядно отражено в отчетности, которую у банка могут потребовать западные контрагенты”, — сообщил источник.



Изменения в регламенте работы между китайцами и россиянами с начала года стали особенно ощутимы в банковском государственном секторе, об этом пишет Bloomberg.



Два крупных китайских банка начали проверку своих партнеров из России с целью разорвать отношения с теми, кто сотрудничает с российским ВПК или помогает подсанкционным лицам. Такой подход к сотрудничеству начался после того, как США пригрозили ввести вторичные санкции против зарубежных кредитных организаций, которые будут уличены в причастности к поставкам для российского оборонно-промышленного комплекса.

