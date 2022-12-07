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Китайский автоконцерн BYD построит завод электромобилей в ЕС
07.12.2022 15:35 Наталья Богинская

Китайский автоконцерн BYD построит завод электромобилей в ЕС



BYD готова построить свой первый завод в Европе. Это подтвердил Ли Кэ, исполнительный вице-президент BYD в интервью Bloomberg.
 
Топ-менеджер заявил, что BYD планирует построить первый завод по производству электромобилей в Евросоюзе. Решение было принято после плана продавать автомобили по всей Европе. BYD сделает свои электромобили доступными во Франции и Великобритании до конца 2022 года. 

Ли Кэ сообщил, что BYD покупает собственные корабли для экспорта автомобилей в Европу из Китая. Одной из причин этого решения было то, что большинство транспортных компаний не могли удовлетворить запросы BYD.

В следующем году BYD планирует запустить два новых бренда класса “люкс”. Один из них будет включать роскошные внедорожники и автомобили. Второй будет ориентирован на молодежь и тех, кто относится к автомобилю как к хобби.

В сентябре BYD объявила о строительстве своего первого зарубежного завода по производству легковых автомобилей в восточной провинции Районг, Таиланд. Он имел запланированную годовую производственную мощность в 150 000 автомобилей и будет официально запущен в 2024 году. Проект осуществляется в партнерстве с тайским промышленным разработчиком WHA Group. 

Председатель правления BYD Auto сообщил также, что BYD также имеет план по запуску производства в Бразилии.

BMW также строит завод электромобилей стоимостью 2 миллиарда евро в Венгрии.

Apple планирует под своим брендом выпустить электромобиль, ориентированный на потребителя.

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