



Китайский автоконцерн BYD построит завод электромобилей в ЕС





BYD готова построить свой первый завод в Европе. Это подтвердил Ли Кэ, исполнительный вице-президент BYD в интервью Bloomberg.



Топ-менеджер заявил, что BYD планирует построить первый завод по производству электромобилей в Евросоюзе. Решение было принято после плана продавать автомобили по всей Европе. BYD сделает свои электромобили доступными во Франции и Великобритании до конца 2022 года.



Ли Кэ сообщил, что BYD покупает собственные корабли для экспорта автомобилей в Европу из Китая. Одной из причин этого решения было то, что большинство транспортных компаний не могли удовлетворить запросы BYD.



В следующем году BYD планирует запустить два новых бренда класса “люкс”. Один из них будет включать роскошные внедорожники и автомобили. Второй будет ориентирован на молодежь и тех, кто относится к автомобилю как к хобби.



В сентябре BYD объявила о строительстве своего первого зарубежного завода по производству легковых автомобилей в восточной провинции Районг, Таиланд. Он имел запланированную годовую производственную мощность в 150 000 автомобилей и будет официально запущен в 2024 году. Проект осуществляется в партнерстве с тайским промышленным разработчиком WHA Group.



Председатель правления BYD Auto сообщил также, что BYD также имеет план по запуску производства в Бразилии.



BMW также строит завод электромобилей стоимостью 2 миллиарда евро в Венгрии.



Apple планирует под своим брендом выпустить электромобиль, ориентированный на потребителя.