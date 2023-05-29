Китайский авиалайнер C919 совершил первый коммерческий рейс – видео
Разработанный и произведенный в Китае среднемагистральный лайнер C919 выполнил первый коммерческий полет. Утром 28 мая C919 вылетел из Шанхая и приземлился в Пекине.
На борту самолета, согласно данным BBC News, было более 130 пассажиров. Рейс занял менее трех часов. В Пекине самолет встретили “водным салютом”.
Experience the first commercial flight on China's #C919 pic.twitter.com/D3ymOEOIQq— CGTN (@CGTNOfficial) May 28, 2023
C919 Parts Manufacturers by Country.— Khao Klong (@Khao_Klong) May 28, 2023
.
Picture Credit : South China Morning Post pic.twitter.com/ag5RuTlhV2
В Китае и за его пределами обсуждают, что в C919 много комплектующих иностранного производства. В Twitter, например, публикуют разные варианты инфографики, показывающей, в каких странах производится та или иная часть самолета. Критикующим широкое применение иностранных компонентов в китайском самолете отвечают, что это распространенная мировая практика.
Первый прототип C919 был представлен в конце 2015 года. Первый испытательный полет самолет совершил в мае 2017 года. Предполагается, что авиалайнер должен стать главным конкурентом Airbus A320 и Boeing 737-800, которые в данный момент являются самыми массовыми среднемагистральным самолетами в мире.
C919 Parts Manufacturers by Country.— Khao Klong (@Khao_Klong) May 28, 2023
.
Picture Credit : South China Morning Post pic.twitter.com/ag5RuTlhV2