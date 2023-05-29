



Китайский авиалайнер C919 совершил первый коммерческий рейс – видео

Разработанный и произведенный в Китае среднемагистральный лайнер C919 выполнил первый коммерческий полет. Утром 28 мая C919 вылетел из Шанхая и приземлился в Пекине.





C919 Parts Manufacturers by Country.

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Picture Credit : South China Morning Post pic.twitter.com/ag5RuTlhV2 — Khao Klong (@Khao_Klong) May 28, 2023

C919 Parts Manufacturers by Country.

.

Picture Credit : South China Morning Post pic.twitter.com/ag5RuTlhV2 — Khao Klong (@Khao_Klong) May 28, 2023

На борту самолета, согласно данным BBC News, было более 130 пассажиров. Рейс занял менее трех часов. В Пекине самолет встретили “водным салютом”.В Китае и за его пределами обсуждают, что в C919 много комплектующих иностранного производства. В Twitter, например, публикуют разные варианты инфографики, показывающей, в каких странах производится та или иная часть самолета. Критикующим широкое применение иностранных компонентов в китайском самолете отвечают, что это распространенная мировая практика.Первый прототип C919 был представлен в конце 2015 года. Первый испытательный полет самолет совершил в мае 2017 года. Предполагается, что авиалайнер должен стать главным конкурентом Airbus A320 и Boeing 737-800, которые в данный момент являются самыми массовыми среднемагистральным самолетами в мире.