Китайский авиалайнер C919 совершил первый коммерческий рейс – видео

Разработанный и произведенный в Китае среднемагистральный лайнер C919 выполнил первый коммерческий полет. Утром 28 мая C919 вылетел из Шанхая и приземлился в Пекине.





